Бишкек, 12 апреля, 2017, 18:53 — ИА Регнум. Правительство Японии передало Министерству здравоохранения Киргизии реанимационное оборудование на сумму $40 тыс. (около 2,28 млн рублей), предназначенное для детского отделения Джалал-Абадской больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе представительства Детского фонда ООН сегодня, 12 апреля.

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Ранее при финансовой поддержке со стороны японских властей, в родильное и детское отделения Джалал-Абадской больницы поступила медицинская аппаратура стоимостью $42 тыс. (2,39 млн рублей), также в них проведен ремонт на сумму около $113,9 тыс. (6,48 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в рамках «Проекта по продвижению мира через улучшение здоровья матери и ребенка», реализуемого Минздравом Киргизской Республики совместно с ЮНИСЕФ, была улучшена инфраструктура родильных и детских отделений 8 больниц, обучены более 700 медицинских специалистов по оказанию первичной и квалифицированной реанимационной помощи новорожденным Иссык-Кульской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. На этот проект правительство Японии выделило в общей сложности $2,5 млн (142,39 млн рублей по текущему курсу).