Симферополь, 12 апреля, 2017, 18:51 — ИА Регнум.



Минобороны России Тактическое учение с бригадами ракетных катеров и кораблей охраны водного района в полигонах Черноморского флота

Две корабельные бригады Черноморского флота отработали в Крыму ракетно-артиллерийское противодействие воздушным атакам условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

По сценарию учений, несколько тактических групп кораблей Черноморского флота выполнили ракетные стрельбы по сбрасываемым авиационным мишеням.

Кроме того, экипажи кораблей провели артиллерийские стрельбы по воздушной цели.

В учениях принимают участие малые противолодочные корабли «Суздалец» и «Муромец», малый ракетный корабль «Мираж», ракетный катер «Р-60» и морской тральщик «Иван Голубец».

Для обеспечения учебных действий кораблей привлечены многофункциональные истребители Су-30СМ и противолодочные самолёты-амфибии Бе-12 морской авиации Черноморского флота.

Согласно дальнейшему плану учений, корабли двух бригад выполнят ракетно-артиллерийские стрельбы по буксируемым надводным мишеням.