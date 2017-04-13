* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 14 апреля, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Бездоказательность обвинений против президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия не послужила преградой для нанесения массированного ракетного удара. Подробности обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Если Владимир Путин в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Нетаньяху заявил о недопустимости обвинения кого бы то ни было без проведения расследования, то для США презумпция невиновности в отношении Асада не действует.

Трамп ужаснулся «смертям невинных младенцев», а его подпевалы составили группу поддержки. Эрдоган, к примеру, поддержал американского президента и удивился, как это «уважаемому Путину» не хватило целых трех дней, чтобы понять, причастен Асад к химатаке или нет. Это при том, что Путин настаивает на тщательном и беспристрастном международном расследовании прежде, чем делать выводы. Так кто тут демократ? И почему решения, грозящие мировой катастрофой, принимаются по принципу «А я сразу понял, что это он!», как будто речь идет о вредном соседе по лестничной площадке?..

Вместе с тем версии «Это Асад» или «Это не Асад» не единственные: к этому вопросу есть все возможности подойти здраво. Есть разные сценарии, которые требуют рассмотрения.

Но ведь понятно, что проблема сейчас не в чувстве справедливости. А в том, что Трамп, от которого ожидалось усиление по линии борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перенаправил свои усилия на борьбу с Дамаском. Его быстрое действие (даже Обама в похожей ситуации не стал наносить по Сирии ракетный удар) и причины такого решения предстоит еще обозначить. Но они уже резко изменили ситуацию на Ближнем Востоке.

Читайте детали в статье: Трамп играет с огнем

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