Тамбов, 12 апреля, 2017, 18:43 — ИА Регнум. В Тамбовской области в честь Всероссийского дня посадки леса высадили более 6 тыс. деревьев, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Лес

В Тамбовской области прошла ежегодная экологическая акция в честь Всероссийского дня посадки леса. В ней приняли участие более ста человек, в том числе и вице-губернатор Сергей Иванов. Всего за день на территории тамбовского лесничества активисты высадили более 6 тыс. молодых деревьев. Таким образом на Тамбовщине дан старт массовым мероприятиям по восполнению лесных ресурсов.

На обширном лесном участке площадью более одного гектара участники акции высадили саженцы сосны обыкновенной. Молодой лес вырастет на том месте, где пару лет назад пожар погубил многолетние деревья. Специалисты лесного хозяйства провели все необходимые работы, чтобы новые деревья прижились, а перед посадкой устроили для участников акции специальный мастер-класс.

«Теперь этот участок молодого леса будет находиться под наблюдением и заботой специалистов Тамбовского лесничества. Они через какое-то время посмотрят, как прижились сеянцы. Если потребуется — дополнят посадки. И лет через пять здесь будут зеленеть юные сосенки, а через 30 лет нынешние молодые люди, которые участвовали в сегодняшнем мероприятии, если вновь окажутся в этих местах, смогут с гордостью сказать своим детям, а может быть и внукам: «Этот лес посадили мы!», — сказала начальник Тамбовского лесничества Вера Лапина.

Всего в Год экологии лесоводы Тамбовской области создадут тысячу гектаров леса, дополнят уже растущие лесные культуры на площади 400 га, высадят 8 млн сеянцев и саженцев хозяйственно ценных лесных растений.