Ярославль, 12 апреля, 2017, 18:36 — ИА Регнум. В Ярославле правительство региона распределило 600 миллионов рублей, которые выделило правительство Москвы на ремонт и реставрацию домов, дорог, парков и исторических объектов, расположенных в центральной части Ярославля и входящих в зону ЮНЕСКО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Wikipedia.org Церковь Ильи Пророка в Ярославле

В настоящее время разработан план реставрации зданий, расположенных на Советской площади и прилегающих к ней территориях. Будут проведены работы по ремонту дорог и тротуаров на одиннадцати улицах, по реставрации памятников федерального значения — церкви Ильи Пророка и Кирилло-Афанасиевского монастыря, приведены в порядок четыре сквера, установлена оригинальная подсветка.

Планируется заменить верхний слой более чем на 31 тысяче квадратных метров проезжей части. Будут отремонтированы тротуары, восстановлены газоны, высажены деревья, выполнено цветочное оформление, появится новый бордюрный камень. Планируется заменить плиточное покрытие вокруг Успенского собора. Всего на эти цели уйдет больше 173 миллионов рублей. Будет отремонтирован один из главных храмов города, визитная карточка Ярославля — церковь Ильи Пророка. Обновятся фасады, ограда, специалисты проведут комплексные научно-исследовательские работы, разработают проект реставрации. Кроме того, планируется заменить внешнюю декоративную подсветку. Затраты составят 103 миллиона рублей.

Будет выполнен ремонт и других зданий, расположенных на Советской площади. Обновятся фасады регионального Правительства, Ярославской областной Думы и дома Сорокиной. Здесь специалисты проведут внутренние работы, связанные с устройством гидроизоляции, утеплением стен подвала, заменой кровли. Также планируется покрасить фасад, отремонтировать ограду. Запланирован ремонт домов усадьбы Матвеевских. Здания являются памятниками федерального значения. Значительные работы будут проведены на территории Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря. Предстоит усилить фундаменты, отремонтировать фасады и крыши, выполнить гидроизоляцию, восстановить главы четверика и приделов, воссоздать колокольню. Всего на эти работы уйдет 87 миллионов рублей. Изменения ждут также Демидовский сквер. Он будет благоустроен, на его территории появится интерактивное световое оформление. Границы зоны ЮНЕСКО планируется обозначить специальными памятными знаками. Всего по периметру центра города будет установлено 16 таких объектов. Еще один проект — панно «Исторический центр» в бронзе. В настоящий момент рассматриваются несколько вариантов его исполнения. Какой из них будет воплощен определят жители региона.