Токио, 12 апреля, 2017, 18:19 — ИА Регнум.



U.S. Navy Корабль ВМС Японии рядом с американским авианосцем

Морские силы самообороны Японии планируют провести совместные учения с кораблями ударной авианосной группы ВМС США, направляющейся в район Корейского полуострова, сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, морские силы самообороны Японии направят в Восточно-Китайское море несколько эсминцев для проведения с флотом США совместных учений по посадке вертолетов на палубу кораблей, коммуникационные учения и отработку прочих операций.

Сообщается, что несколько японских эсминцев встретят американскую корабельную группу, когда она войдет в Восточно-Китайское море.

Как ранее сообщало, 9 апреля 2017 года ударная авианосная группа Военно-морских сил США направилась в район Корейского полуострова. Возглавляет группу тяжелый атомный авианосец «Карл Винсон».

Данное решение администрация США объяснила подготовкой КНДР к очередным испытаниям межконтинентальных баллистических ракет.