Липецк, 12 апреля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В Липецкой области в 2017 году новые квартиры получат более 720 человек, проживающих в ветхом и аварийном жилье. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации 12 апреля.

Старый дом

На заседании правления государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрели отчетность Липецкой области за 2016 год. В отчете была представлена информация о реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, о выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Кроме того, представлены сведения о расходовании средств Фонда, областной казны и местных бюджетов на реализацию этой программы.

По данным регионального управления жилищно-коммунального хозяйства, нарушений условий расходования средств, хода реализации региональных адресных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда не выявлено. План переселения граждан в Липецкой области выполнен на 131%. Расселены более тысячи человек из 18,3 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Все жилье, признанное аварийным до 1 января 2012 года, должно быть расселено до 1 сентября 2017 года. В 2017 году запланировано в полном объеме завершить программу переселения жителей региона. Будет расселено 12,4 тыс. кв. метров аварийного фонда, приобретено 321 жилое помещение для 722 человек.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев неоднократно подчеркивал заинтересованность региона в привлечении дополнительных средств для улучшения жилищных условий граждан, нацеливал руководителей органов местного самоуправления на активное участие в таких программах. «Масштабы переселения людей в комфортное жилье превысили лучшие советские времена», — заявил Королев.