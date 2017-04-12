Ярославль, 12 апреля, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Член правления ярославской организации Союза архитекторов России Ольга Мазанова обратилась к директору департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрию Турбину с требованием отменить строительство кинотеатра возле храма Сретенья Господня на улице Кирова. Копия обращения имеется в распоряжении ИА REGNUM.

Ольга Мазанова Сретенская церковь и место предполагаемого строительства

Мазанова констатирует, что в начале апреля на месте строительства был установлен строительный забор с двух сторон вокруг площадки, разрыты траншея и яма. По ее мнению, работы ведутся незаконно.

В частности, градозащитница утверждает, что разрешение на строительство от 30 апреля 2015 года было выдано незаконно. Перед этим, как говорится в обращении, должна была быть проведена историко-культурная экспертиза, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

Нарушения выявлены и в самом проекте кинотеатра. Мазанова утверждает, что здание на 3 метра превышает допустимую высоту. Дело в том, что высота четверика стоящей в 20 метрах церкви составляет около 10 метров. Таким образом, после завершения работ кинотеатр будет превышать основной объект храма.

Также в проекте, по утверждению градозащитницы, применяется сплошное остекление фасада, что является нарушением требований регламентов в части применения традиционных строительных и отделочных материалов. Дело в том, что, согласно регламентам, площадь остекления не должна превышать 40% поверхности фасада.

Кроме того, Ольга Мазанова просит Дмитрия Турбина проверить, проводились ли археологические исследования на всей территории участка под строительство кинотеатра и там, где сейчас ведутся земляные работы.

«По моей информации, под снесенной кирпичной одноэтажной постройкой на месте строительства кинотеатра археологические исследования вообще не проводились», — обращает внимание архитектор.

В ближайшее время она планирует попросить руководителя следственного управления СКР по Ярославской области Олега Липатова проверить законность выдачи разрешения на строительство кинотеатра.

Отметим, что разрешение на строительство кинотеатра на улице Кирова было выдано 30 апреля 2015 года во второй раз. Предыдущее разрешение, выданное 7 ноября 2013 года, было отменено в феврале 2014 года после протестов градозащитников.

Как рассказала ИА REGNUM Ольга Мазанова, в заявлении заказчика на выдачу повторного разрешения на строительство директором фирмы — проектировщика кинотеатра был указан Михаил Кудряшов, назначенный 5 апреля 2017 года на должность главного архитектора Ярославской области. Заявление было подано в апреле 2015 года, а сам Кудряшов, по ее словам, утверждал, что уволился из той фирмы в декабре 2014 года. В беседе с ИА REGNUM Михаил Кудряшов опроверг информацию о своей причастности к проекту.