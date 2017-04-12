Минск, 12 апреля, 2017, 18:10 — ИА Регнум.



Пресс-служба МИД Белоруссии Павел Климкин и Владимир Макей

Министры иностранных дел Белоруссии и Украины Владимир Макей и Павел Климкин обсудили политический диалог двух стран и урегулирование конфликта в Донбассе. Как сообщает пресс-служба МИД Белоруссии, встреча состоялась на полях саммита глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Вышеградской группы и «Восточного партнёрства» 12 апреля в Варшаве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Глава внешнеполитического ведомства Беларуси обсудил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным перспективы развития белорусско-украинского политического диалога, включая подготовку переговоров на высшем уровне. Рассмотрены также проблемные моменты урегулирования ситуации на Востоке Украины», — говорится в сообщении белорусского ведомства.

В свою очередь, пресс-служба МИД Украины сообщает, что Климкин и Макей также обсудили «актуальные вопросы международной проблематики». «Стороны отметили важность продолжения доверительного политического диалога на всех уровнях и активизации торгово-экономического сотрудничества», — отмечается в сообщении.

«Среди перспективных планов договорились проработать совместные мероприятия по чествованию годовщины Чернобыльской катастрофы, а также празднования 345-й годовщины со дня рождения гетмана Пилипа Орлика, который родился в селе Косута (ныне — Минская область, Беларусь)», — информирует украинский МИД.

Как передавало ИА REGNUM, в конце марта состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Петра Порошенко. Сообщалось, что лидеры двух стран обсуждали «тематику взаимодействия на международных площадках и содействие Минска в скорейшем разрешении конфликта на юго-востоке Украины». Также президенты обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

Ранее, в феврале, Пётр Порошенко назначил Игоря Кизыму новым послом Украины в Белоруссии. Эта должность пустовала три года после того, как в марте 2014 года МИД Украины отозвал из республики посла Михаила Ежеля из-за прозвучавших высказываний Александра Лукашенко о якобы признании им Абхазии, Южной Осетии и Крыма частью России.

Официального признания Минском волеизъявления жителей Крыма, высказавшихся на референдуме за отделение от Украины, так и не состоялось. Не выполнил партнёр России по Союзному государству и своих обещаний признать независимость Абхазии с Южной Осетией. В то же время Александр Лукашенко отказал в легитимности свергнутому президенту Украины Виктору Януковичу и одним из первых начал выстраивать отношения с новыми киевскими властями.