Ярославль, 12 апреля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Ликероводочное производство в Ярославле будет возобновлено. Об этом заявил врио губернатора Дмитрий Миронов.

Фото страницы Дмитрия Миронова в Facebook Ярославский ЛВЗ

«Достигнута договоренность с банком ВВБ о возобновлении работы Ярославского ликероводочного завода. Банк выкупит долги предприятия и «реанимирует» производство», — говорится в сообщении на странице Миронова в Facebook.

Врио губернатора уточнил, что на данный момент подписана дорожная карта. По его словам, на следующей неделе представители кредитной организации зарегистрируют в Ярославской области юридическое лицо и начнут реализовывать проект.

Производство на ярославском ликероводочном заводе простаивает с ноября 2015 года, с тех пор, как Росалкогольрегулирование приостановило действие лицензии предприятия. В феврале 2016 года в отношении руководства завода было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в размере 2,5 млрд рублей. В том же месяце «Ликероводочный завод «Ярославский» был признан банкротом.