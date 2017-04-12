Киев, 12 апреля, 2017, 18:02 — ИА Регнум.

Президент Украины Петр Порошенко призвал всех граждан своей страны объединиться для возвращения Донбасса. Такое заявление Порошенко сделал сегодня, 12 апреля, в ходе поездки по оккупированной украинскими военными территории Луганской Народной Республики, сообщает телеканал «112 Украина».

President.gov.ua Пётр Порошенко в Донбассе

«Подчёркиваю, что делал, делаю и буду делать всё от меня зависящее для того, чтобы в вашей жизни больше не повторились ужасы войны. Когда мы все вместе объединимся для того, чтобы установить мир, никто нас не остановит. Мир — это главное», — сказал Порошенко.

Украинский президент заявил, что верит в стабилизацию ситуации в стране.

«Молю Бога о мире и верю, что всё у нас на Украине будет хорошо, потому что правда с нами и Господь Бог с нами», — добавил украинский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Украины не выполнили приказ Порошенко соблюдать перемирие в Донбассе с 1 апреля. В ходе очередного заседания Контактной группы в Минске стороны конфликта договорились о соблюдении режима прекращения огня с 1 апреля 2017 года.

Порошенко заявил, что отдал приказ ВСУ соблюдать режим перемирия с 1 апреля. Но ВСУ продолжили систематические обстрелы территорий ЛНР и ДНР.