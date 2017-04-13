Киев, 14 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Последние недели для Украины оказались богаты на новости. Наиболее примечательные события с середины марта по первую неделю апреля анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Котяра

Одной из самых нашумевших новостей стал положительный итог голосования Европарламента по предоставлению Украине безвизового режима. Несмотря на то, что это не конец истории, впереди еще несколько процедур, оформляющих этот статус, — все же предварительные оценки можно сделать уже сейчас. Так, обращает на себя внимание сделанный депутатами при голосовании вывод о том, что давать Украине безвиз — опасно, но необходимо. Причем опасно для самого же ЕС.

Проблема здесь и в контрабанде (большей частью янтаря, алкоголя и табака), которая доселе была доступна только жителям пограничных с европейскими странами районов: с введением безвиза эту возможность получат все желающие, независимо от региона проживания. Далее, конечно, трудовые мигранты, легальные и нелегальные. Сложности могут создать не только последние. К примеру, в Польше получила огласку история о том, как работники одной польской компании требовали улучшения условий, но были оперативно «срезаны» администрацией, которая пригрозила нанять украинцев. Польские радикальные политики, в свою очередь, уже формируют образ украинца, отнимающего работу у поляка.

Впрочем, безвиз не стал единственной темой, заслужившей живое обсуждение. Богаты на известия были экономика, финансы, сферы грантов и целевых программ, вопросы двойного гражданства. Новости приходили не всегда печальные, а иногда и даже печально-ироничные. Например, по прогнозу МВФ, уже через 23 года ВВП Украины на душу населения может достичь 50% от среднего по Евросоюзу. Это само по себе не смешно, но тут все дело в условии — для достижения страной хоть когда-то хоть какого-то благополучия надо всего лишь… разобраться с коррупцией.

Узнайте подробности в материале: «Безвиз» — опасный шаг ЕС относительно Украины: обзор «евроинтеграции»

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