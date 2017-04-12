Вашингтон, 12 апреля, 2017, 17:58 — ИА Регнум.



U.S. Navy Подводная лодка ВМС США

В американскую военно-морскую группировку, которая сосредотачивается у берегов Корейского полуострова, входит не менее одного атомного подводного ракетоносца типа «Огайо», несущего на борту 154 крылатые ракеты «Томагавк», сообщает «Военно-промышленный курьер», ссылаясь на источник в российском военном ведомстве.

По информации издания, атомная субмарина уже присоединилась к ударному соединению ВМС США, возглавляемому авианосцем «Карл Винсон».

Источник издания уточнил, что в западной части Тихого океана не менее одной атомной подлодки находится на дистанции пуска крылатых ракет по территории КНДР.

Стоит отметить, что ранее президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу Fox Business сообщил, что распорядился направить к Корейскому полуострову группу кораблей, среди которых есть «мощные подводные лодки».

В составе ВМС США имеются четыре атомных подводных крейсера, модифицированных под носители крылатых ракет. Они были перестроены из первых стратегических подводных ракетоносцев типа «Огайо». В их число входят головной подводный ракетоносец «Огайо», а также атомные субмарины «Мичиган», «Флорида» и «Джорджия».

Напомним, 9 апреля 2017 года США неожиданно направили ударную корабельную группу во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» к берегам Южной Кореи.

Данное решение администрация США объяснила подготовкой КНДР к очередным испытаниям межконтинентальных баллистических ракет.