Токио, 13 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.

«Тройственный пакт» об установлении «нового мирового порядка», подписанный Германией, Италией и Японией 27 сентября 1940 года, знаменовал собой окончательное оформление фашистских планов мирового господства. Как формировались и оформлялись дипломатически эти планы, какова была роль Японии в этом фашистском содружестве, читайте в статье доктора исторических наук, постоянного автора ИА REGNUM Анатолия Кошкина.

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Самой важной целью объединения военных усилий наиболее агрессивных государств мира — фашистской Германии и милитаристской Японии — было совместное сокрушение Советского Союза. Этого не мог отрицать и один из инициаторов пакта с Гитлером, бывший премьер-министр Японии Фумимаро Коноэ. В своих мемуарах Коноэ признал: «Это был план превращения трехстороннего Антикоминтерновского пакта, который был в то время в силе, в военный союз, направленный в основном против СССР».

Эта информация крайне неудобна для тех политиков и историков, что пытаются выставить Советский Союз агрессором и захватчиком, напавшим в августе 1945 года на Японию, которая «ничем не заслужила такого с собой обращения». Пробуют эти историки замолчать и такой факт преступного заговора милитаристской Японии и нацистской Германии о совместном сокрушении Советского Союза, нашедший отражение в приговоре Токийского трибунала 1948 года. Еще в 1931 году, планируя войну против Советского Союза, Япония рассматривала планы «подрывной пропаганды» среди европейских держав. Японская агентура приложила немало усилий в этом направлении в Польше, Прибалтике, Турции и других странах.

Взаимные симпатии фашистской Германии и милитаристской Японии во второй половине 30-х годов быстро продвигались к полноценному союзу. В ноябре 1936 года был подписан Антикоминтерновский пакт. По оценке Токийского трибунала, этот пакт был направлен против Советского Союза.

Таким образом, вся деятельность японских дипломатов и военных, включая военные действия против США и Великобритании, сводилась к подготовке агрессии против Советского Союза. Действия против американцев были направлены на принуждение их к изоляционизму и прекращение боевых операций против Японии. Тогда как планы по захвату Дальнего Востока и Сибири предусматривали раздел территории Советского Союза после победы фашистов.

Читайте полную статью: «Пакт Токио с Гитлером»

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