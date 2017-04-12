Чебоксары, 12 апреля, 2017, 17:46 — ИА Регнум. 12 апреля в Чувашии выдалось самым теплым днём в этом году. По данным чебоксарской метеостанции, температура воздуха в Чебоксарах повысилась до +17 градусов. В последний раз до таких значений столбик термометра поднимался в начале октября прошлого года, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Март 2017 года. Чебоксары

В ближайшие дни на Восточно-европейской равнине будет преобладать зональный перенос воздушных масс. Закружится карусель циклонов, что обусловит преобладание хмурых дождливых дней с редкими проблесками солнца. При этом температурный фон станет немного ниже нормы, прогнозирует синоптик-любитель.

По прогнозам, погода значительно испортится 14 апреля. Весь день будут идти дожди. А в ночь с 14 на 15 апреля с севера хлынет арктический воздух. В результате резко увеличится вероятность мокрого снега. В пасхальную ночь облачность над Чувашией рассеется, и столбик термометра упадет до отметки — 5 градусов мороза. На дорогах местами возможна гололедица. Днем 16 апреля будет сухо, но не теплее +5 градусов. А это значит, что в Чебоксарах ожидается самая холодная Пасха за последние 8 лет.

17 апреля снова ожидаются мокрый снег при температуре воздуха около ноля градусов. В середине следующей недели осадки прекратятся, а северный ветер продолжит закачивать холодный воздух. Поэтому, несмотря на переменную облачность, дневная температура воздуха составит максимум 3…-8 градусов тепла.