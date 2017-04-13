Бишкек, 13 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум.

В Киргизии продолжается конфликт между президентом Алмазбеком Атамбаевым и обвиняющими его в коррупции оппонентами из партии «Ата Мекен». Об источниках и развитии киргизского спора между президентом и оппозицией читайте в статье редактора ИА REGNUM Григория Михайлова.

Brokev03~commonswiki Сгоревшее здание Генпрокуратуры Киргизии

Постепенный разогрев политической борьбы связан с назначенными на осень текущего года президентскими выборами. Борьба, которую мы наблюдаем, разворачивается между бывшими соратниками по Временному правительству 2010 года. Люди, возглавлявшие протест против Курманбека Бакиева, начали припоминать друг другу историю своего обогащения. И если действующий президент Киргизии Атамбаев на момент беспорядков 2010 года уже был состоятельным бизнесменом, то этого нельзя утверждать про многих из его обвинителей.

Столкновения, произошедшие в ходе киргизского протеста в Бишкеке и Оше, привели к массовым беспорядкам и жертвам как среди протестующих, так и в рядах полиции. Вслед за наступлением безвластия развернулась волна грабежей, принявших «промышленный масштаб». Собственность под угрозами убийством мгновенно меняла владельцев. С криминалом плотно сотрудничали и многие политики — не только из соображений личной выгоды, но и в попытке лишить несогласных материальной базы.

За семь лет, прошедших с момента событий, расследование грабежей существенно не продвинулось, став привычной основой политических взаимных обвинений. Теперь это разбирательство должно выйти на финишную прямую, учитывая статус заинтересованных лиц. Решится ли президент Атамбаев на такое свершение?

Узнайте детали из статьи: «Мародерства 2010 года — одна из самых грязных страниц в истории Киргизии»

А также другие статьи Григория Михайлова