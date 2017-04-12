Калуга, 12 апреля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля в Калуге отметили День космонавтики.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги Возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в торжествах приняли участие глава городского самоуправления Александр Иванов и депутат городского парламента, директор калужского филиала НПО имени С.А. Лавочкина Павел Середин.

Были возложены и цветы к могиле Константина Циолковского и памятнику Юрию Гагарину. «Для нашего города это не просто ещё одна памятная дата — Калуга неразрывно связана с первым полётом человека в космос, — отметил в своём выступлении Александр Иванов, — в Калуге жил и работал основоположник космический науки Константин Эдуардович Циолковский, в Калуге расположен крупнейший в России музей истории космонавтики, камень в его фундамент был заложен первым космонавтом планеты — Юрием Гагариным. Вспоминаются слова Юрия Гагарина: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!».

Глава Калуги пожелал горожанам мира и благополучия, счастья и крепкого здоровья, новых трудовых успехов и достижений.

В этот же день, Александр Иванов и Павел Середин приняли участие в открытии выставки, посвящённой 110-летию со дня рождения выдающегося учёного и конструктора Сергея Королева.

«Сергей Павлович Королёв принадлежит к той плеяде великих советских учёных и конструкторов, благодаря которым наш соотечественник стал первым человеком, совершившим космический полёт, — подчеркнул Александр Иванов, — генеральный конструктор Сергей Королев внёс огромный вклад в развитие ракетостроения, освоение космоса, важную роль он сыграл и в деле создания калужского музея космонавтики, сегодня мы отдаём дань памяти этому выдающемуся человеку. Отрадно, что и наш город вносит немалый вклад в освоение космоса — многие предприятия нашего города работают над развитием отечественных космических программ. Особое место среди них занимает калужский филиал НПО имени С.А. Лавочкина. Сегодня я хочу от всей души поздравить всех, кто трудится на благо отечественной космонавтики, наших ученых и испытателей, летчиков и конструкторов, а также всех жителей нашего города с Днем космонавтики!».

Депутат городской Думы Калуги Павел Середин сказал: «Обсуждая с коллективом НПО имени С.А. Лавочкина различные технические вопросы, перспективные проекты, мы часто вспоминаем выдающегося конструктора Сергея Королева и в очередной раз убеждаемся в его великом таланте. Все наши современные ракеты-носители являются фактически модификациями его знаменитой ракеты Р-7, в деле разработки космических аппаратов нам ещё только предстоит превзойти достижения наших великих предшественников».