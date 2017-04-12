«Тиллерсон приехал в Москву тушить пожар»
Мадрид, 12 апреля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. «Рекс Тиллерсон прибыл в российскую столицу, чтобы «потушить пожар», возникший после химической атаки и ракетного удара по сирийскому аэродрому, — отмечает издание. — Визит госсекретаря проходит на фоне обстановки недоверия, в условиях, когда Владимир Путин заявляет о заговоре Запада против Сирии, похожем на тот, что был в 2003 году против Ирака. Российский президент сообщил, что владеет информацией о готовящихся новых провокациях, в том числе и в районе Дамаска».
Московский корреспондент газеты Хавьер Колас пишет, что «настоящим взрывом бомбы прозвучало заявление министерства обороны РФ, считающего ракетный удар по Шайрату актом агрессии против суверенного государства, причинившим ему ущерб и усилившим позиции террористов в регионе. В свете всего этого МО РФ ставит под сомнение готовность США сотрудничать с Россией в борьбе против ИГ (организация, запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM ).
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