Мадрид, 12 апреля, 2017, 17:42 — ИА Регнум. «Рекс Тиллерсон прибыл в российскую столицу, чтобы «потушить пожар», возникший после химической атаки и ракетного удара по сирийскому аэродрому, — отмечает издание. — Визит госсекретаря проходит на фоне обстановки недоверия, в условиях, когда Владимир Путин заявляет о заговоре Запада против Сирии, похожем на тот, что был в 2003 году против Ирака. Российский президент сообщил, что владеет информацией о готовящихся новых провокациях, в том числе и в районе Дамаска».

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Московский корреспондент газеты Хавьер Колас пишет, что «настоящим взрывом бомбы прозвучало заявление министерства обороны РФ, считающего ракетный удар по Шайрату актом агрессии против суверенного государства, причинившим ему ущерб и усилившим позиции террористов в регионе. В свете всего этого МО РФ ставит под сомнение готовность США сотрудничать с Россией в борьбе против ИГ (организация, запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM ).

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