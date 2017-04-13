Киев, 13 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.

Экономическая война с остатками собственной промышленности, получившая на Украине название «Блокада Донбасса», приносит свои плоды в виде протестов оставшихся без работы украинских граждан. Эти и другие новости, отражающие состояние украинского общества, читайте в статье обозревателя ИА REGNUM Станислава Стремидловского.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Столкновение между силовиками и незаконными копателями янтаря произошло 1 апреля во Володимирецком районе, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Когда полицейские и бойцы Национальной гвардии прибыли в места незаконной добычи янтаря в лесу между селами Бельская Воля и Озерцы, рядом с озером Белое, и изъяли там две мотопомпы, их окружили более двухсот местных жителей. Они потребовали у силовиков отдать им мотопомпы и не препятствовать их промыслу, «иначе потопят в болоте». Местные также разобрали деревянный мостик через канаву, чтобы правоохранители не смогли выбраться из леса. Конфликт продолжался несколько часов и закончился тем, что крестьяне, получив свои мотопомпы, разблокировали дорогу. После чего полицейские и бойцы, которые входят в так называемый оперштаб по противодействию незаконной добыче янтаря, сами отстроили разрушенный мост, чтобы выехать из леса.

Бойцы, возвращаясь с «АТО», несут с собой войну домой, рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). Американский психолог, ветеран вьетнамской войны Фрэнк Пьюселик недавно побывал в Ивано-Франковске, встречался с ветеранами «АТО».

Вот что он сказал: «Хотите знать, что будет с Украиной в ближайшее время? Тогда извините за плохие новости, — говорит Пьюселик. — Перед нами от 5 до 10 лет. Все больше и больше катастрофических событий, о которых мы узнаем. Все больше и больше ветеранов, которые что-то совершили. Все больше ветеранов в тюрьмах. Все больше и больше семей на грани развода. Экономика, на которую осуществляется все больше и больше давление. Ситуация, где страна не может успешно интегрировать восток. При попытке интегрировать Донбасс очень высокой остается вероятность гражданской войны в элементарной трактовке этого понятия.

Вероятный сценарий, когда Украина дойдет до полного территориального раскола. В этом случае ЕС не сможет оказывать поддержку. Затем падение экономики, девальвация гривны. В конце Украина как единое государство может перестать существовать».

Получить более подробные сведения в статье: «Копатели янтаря в Ровно готовы топить полицию и Нацгвардию в местном болоте»

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