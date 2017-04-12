Киев, 13 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Приняв решение выдать Украине очередной транш в размере 1 миллиарда долларов, МВФ в сущности дал эти деньги «на подержать». Ведь уже в текущем году Украина обязана вернуть такую же сумму в качестве оплаты за ранее полученные кредиты. Вместе с тем предусмотрено выделение официальному Киеву 17 млрд долларов льготного кредитования в форме траншей (нынешний стал четвертым), и для получения каждого из них Украина должна выполнить ряд условий. Тему анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Так, для получения пятого транша в размере 1,9 млрд долларов необходимо исполнить 11 условий, среди которых нашумевшие закон об обороте рынка сельхозземель и реформа пенсионной системы. Пока выполнено три условия, но при реализации еще трех до начала лета Украина уже получит возможность рассчитывать на новый транш. Шестой и седьмой транши Киев также планирует получить в этом году.

И если вице-премьер Украины Павел Розенко обрадовался получению очередной суммы от МВФ, обозначив это в своем твиттере ни больше ни меньше как выражением «Траншнаш!», то эксперты не столь позитивны в оценках. Во-первых, полученная сумма уйдет на оплату долга перед тем же МВФ. Во-вторых, тот меморандум, который подписали Украина и МВФ, зафиксировав результаты и определив цели, власти скрывают даже от депутатов, которым предстоит заниматься реализацией прописанных целей. Значит, меморандум или не намерены выполнять, или через парламент будут проведены такие дикие законы, о которых вообще публике лучше не говорить. В-третьих, такое условие, как, например, реформа пенсионной системы, не сулит ничего хорошего. Даже если власть не решится поднимать пенсионный возраст, чтобы не накалять обстановку в стране, она может отработать исподтишка, подняв стаж, — в результате чего до пенсии просто не будут доживать.

А ведь есть еще и требования по приватизации госсобственности, и по реструктуризации «долга Януковича»; есть показательная ситуация на валютном рынке, где даже на фоне транша гривна не показала пусть и временного роста; есть опасения о снижении идущего в страну валютного потока и негативные прогнозы по инфляции. И множество других факторов, которые заставляют вспомнить обвинения Ющенко в адрес Тимошенко по поводу того, что она набрала кредитов, «как сучка блох». Ведь к началу марта Украина уже оказалась в долгах на десятки миллиардов долларов, и это не предел.

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