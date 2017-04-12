Париж, 12 апреля, 2017, 17:24 — ИА Регнум.



Defense.gouv.fr Фрегат типа FREMM

Судостроительный концерн DCNS передал военно-морскому флоту Франции очередной фрегат «Овернь», созданный по проекту FREMM, сообщает пресс-служба компании.

«Овернь» — четвертый по счету фрегат данного типа, построенный для ВМС Франции в рамках программы FREMM.

Пятый корабль этой серии под названием «Бретань» сейчас достраивается на верфях концерна DCNS.

Напомним, FREMM — это крупнейшая европейская программа строительства многоцелевых фрегатов, с 2002 года совместно реализуемая Францией и Италией. Изначально программа предусматривала постройку 27 кораблей, 17 из которых ожидал ВМФ Франции.

Позднее число кораблей было сокращено до 10 фрегатов, восемь из которых должны были быть построены в противолодочной версии, а два в версии ПВО.

Справка :

Многоцелевые фрегаты проекта FREMM водоизмещением шесть тысяч тонн имеют длину 142 и ширину 20 метров. Корабли способны развивать скорость до 27 узлов, дальность их плавания доходит до 6 тысяч морских миль.

Экипаж фрегата данного типа состоит из 108 человек.

Корабли вооружаются 76-мм артустановкой, торпедными аппаратами, пусковыми установками для противокорабельных ракет MM-40 Exocet Block 3 и ракет ПВО MBDA Aster.

В ангаре корабля размещается один противолодочный вертолет NH90.