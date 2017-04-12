Оренбург, 12 апреля, 2017, 17:14 — ИА Регнум.



Пресс-служба УМВД по Оренбурсгкой области Одна из спасенных собак

В Оренбурге 12 апреля прошла операция по спасению 28 собак. Животные оголодали, поскольку несколько дней пребывали без пищи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбурсгкой области.

Хозяйку квартиры по ул. Ноябрьской отправили на лечение в психиатрическую клинику. В результате все ее питомцы оказались взаперти и без ухода. На шум в квартире отреагировали жильцы, коммунальщики, волонтеры и полиция. Участковый урегулировал вопрос по доступу в чужое жилище. Он съездил в больницу и взял ключ от квартиры.

Начальник городского управления ЖКХ Татьяна Малышева отметила, что в квартире 68-летней женщины царила антисанитария, а собаки были явно истощенные.

Сейчас судьбой животных занимаются волонтеры. Сытые собаки стали спокойнее. В настоящее время им ищут новый дом.