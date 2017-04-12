Великий Новгород, 12 апреля, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер сегодня, 12 апреля, в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным обратил его внимание на необходимость урегулирования вопросов, связанных с ростом просроченной задолженности потребителей региона за поставленный газ. По данным пресс-службы «Газпрома», с начала 2017 года она увеличилась более чем на 320 млн рублей и к 1 марта достигла почти 2 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за газ

В ходе встречи было отмечено, что 2002−2016 годах «Газпром» направил на развитие газификации Новгородской области 3,4 млрд рублей. Завершено строительство 11 межпоселковых газопроводов.

В 2017 году «Газпром» намерен направить 200 млн рублей для завершения строительства газопровода-отвода и газораспределительной станции «Лычково» в Демянском районе, а также трёх межпоселковых газопроводов в Валдайском, Демянском и Новгородском районах.

Компания также выполняет проектно-изыскательские работы для сооружения ещё двух межпоселковых газопроводов — в Валдайском и Окуловском районах. Кроме того, ведутся предынвестиционные исследования по проекту автономной газификации сжиженным природным газом сельских районов на северо-востоке и юго-западе Новгородской области.

Напомним, уровень газификации Новгородской области в настоящее время составляет 56,1% (в среднем по России — 67,2%).