Москва, 12 апреля, 2017, 17:02 — ИА Регнум.



Mid.ru Переговоры Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона

В Москве завершились переговоры министра иностранных дел Российской Федераци с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает телеканал RT.

Сообщается, что Тиллерсон вернулся в отель, где остановилась американская делегация.

В окружении представителей американской делегации госсекретарь вошел в гостиницу, однако не стал общаться с журналистами, которые собрались в фойе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Тиллерсона с Лавровым продлились более пяти часов, в ходе которых главы внешнеполитических ведомств России и США провели рабочий ланч.

До сих пор не известно, состоится ли встреча Тиллерсона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков такой возможности не исключил.