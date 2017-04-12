Переговоры Лаврова с Тиллерсоном завершились
Москва, 12 апреля, 2017, 17:02 — ИА Регнум.
В Москве завершились переговоры министра иностранных дел Российской Федераци с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает телеканал RT.
Сообщается, что Тиллерсон вернулся в отель, где остановилась американская делегация.
В окружении представителей американской делегации госсекретарь вошел в гостиницу, однако не стал общаться с журналистами, которые собрались в фойе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры Тиллерсона с Лавровым продлились более пяти часов, в ходе которых главы внешнеполитических ведомств России и США провели рабочий ланч.
До сих пор не известно, состоится ли встреча Тиллерсона с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков такой возможности не исключил.