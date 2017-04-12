Афины , 12 апреля, 2017, 16:47 — ИА Регнум.



U.S. Navy Военно-морская база в Суде

Руководство Минобороны Греции обсуждает с американскими военными расширение военной базы США на острове Крит, сообщает RT со ссылкой на источники в греческом военном ведомстве.

Кроме расширения уже существующей американской базы в Суде, греческое руководство предлагает перевести туда военные базы США из Турции.

Соглашение по базе США в Суде продлевается каждый год. По этому случаю министр национальной обороны Греции Панос Камменос пригласил министра обороны США Джеймса Мэттиса посетить базу в Суде. Приглашение Мэттис принял.

Обсуждается возможность расширения военной базы США и ее оперативно-стратегическое значение для НАТО.

Военно-морская база в Суде является одним из главных опорных пунктов ВМС США и НАТО в восточном Средиземноморье.

Кроме вопросов расширения военной базы США в Суде обсуждается изменение сроков действия договора по ней.

Стоит отметить, что Греция предлагает перевести в Суду базу из турецкого Инджирлика.

По мнению греческого руководства, это положит конец зависимости от Турции, а также ослабит ее позиции в НАТО. Это особенно важно с учетом того, что политика Анкары расценивается в руководстве НАТО как трудно предсказуемая.

Представители греческого военного ведомства при этом напоминают, что в последнее время Анкара регулярно шантажирует США и страны НАТО угрозами закрытия доступа на базу Инджирлик.