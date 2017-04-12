Москва, 12 апреля, 2017, 16:46 — ИА Регнум.



Pexels.com Дядя Сэм

Силовые действия американских властей в Сирийской Арабской Республике — это серьезный вызов международной безопасности. Такое заявление сделала сегодня, 12 апреля, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на регулярном брифинге.

«Силовые действия Вашингтона — серьёзный вызов не только региональной, но и международной безопасности», — заявила Захарова.

Он подчеркнула, что военно-политическая обстановка в Сирии резко обострилась в результате ракетного удара по авиабазе «Шайрат» со стороны США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирии обострилась после инцидента в провинции Идлиб.

Большая часть территории этой провинции контролируется различными террористическими группировками, крупнейшая из которых — «Джебхан ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

4 апреля оппозиционные сирийские группировки заявили, что на населенный пункт Хан-Шейхун в провинции Идлиб была совершена химическая атака. Оппозиция обвинила в совершении этой атаки сирийские правительственные силы.

Дамаск сразу же опроверг свою причастность к данному инциденту и заявил, что давно уничтожил свое химическое оружие и это было подтверждено специальной комиссией ООН.

Тем не менее власти США обвинили во всем сирийские власти и даже возложили ответственность на Россию, которая является союзницей Сирии.

7 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по сирийской авиабазе «Шайрат», с которой, по мнению Вашингтона, была совершена химическая атака в Идлибе.

Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии.