Киев, 12 апреля, 2017, 16:41 — ИА Регнум.



Mil.gov.ua Украинские танки

В 2017 году в Донбассе, в зоне проведения АТО погибли 69 украинских военных. Об этом 12 апреля в ходе поездки в Луганскую область заявил президент Украины Петр Порошенко, передает ИА REGNUM.

Он сообщил, что более 420 военнослужащих были ранены. «Всего мы потеряли 2 652 украинских героя, которые представляли все силовые ведомства», — уточнил Порошенко.

По его словам, Украина восстановила танковые подразделения, которые были расформированы за годы независимости. «В прошлые годы танковые подразделения подверглись бездумному сокращению и разрушению. Танковые подразделения ВСУ возродились в ожесточенных боях и стали сегодня главной ударной силой Сухопутных войск ВСУ. Это и наши танковые бригады и танковые подразделения в моторизированных бригадах… На сегодняшний день каждый украинский военный, который защищает украинское государство, четко знает, что, когда рядом с ним находятся танкисты, победа обеспечена. Это мощный «огневой кулак», который в случае обострения ситуации способен и остановить наступательные действия агрессора, и пробить его самую сложную оборону. И ваша сила не только в крепкой броне и мощном оружии, которое мы только что увидели на стрельбах и учениях. Ваша сила в решимости, смелости и бесстрашии, она в готовности отдать жизнь за Украину», — сказал Порошенко.

Он заверил, что в Донбассе все танковые подразделения Вооруженных сил Украины приведены в полную боевую готовность. «Сегодня, согласно минским договоренностям, крупнокалиберная артиллерия и танки, тяжелое вооружение отведены с передовых позиций. Однако все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности. И мы в этом сейчас убедились. И при необходимости готовы вернуться (на линию фронта — ред.) в кратчайшие сроки для укрепления наших оборонительных рубежей. Не исключение и 17-ая танковая, которая имеет свою героическою историю, боевое мастерство и уже боевые и славные традиции. Боевой состав вашей бригады получил высокие профессиональные качества, стал мужественнее и стал важным сдерживающим фактором в наступательных планах», — заверил Порошенко.

Президент проинформировал об увеличении денежных надбавок для украинских солдат. «Уже с 1 апреля военнослужащие, которые находятся на передовой, на линии столкновении будут получать доплату к денежному обеспечению в размере 7500 гривен (277 долл). Те, кто находится на второй линии, получат доплату в 3,5 тыс грн (130 долл)», — уточнил Порошенко.

Глава государства выразил уверенность в том, что совместными усилиями с дипломатами удастся вернуть украинский суверенитет в Донбасс. Порошенко также наградил военных танкистов.

Напомним, 12 апреля президент Порошенко находится в месте расположения 17-й танковой бригады в Луганской области, в районе отведения войск.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 месяцев 2016 года силовым структурам Украины передано более 6200 единиц военной техники. В частности, по данным госконцерна «Укроборонпром», в 2016 году в ряды ВСУ передано более 3450 единиц различных узлов и агрегатов. Из готовых изделий силовики получили более 1360 единиц новой и модернизированной техники, а также свыше 1380 образцов отремонтированного оружия. Также ВСУ получили более 1000 модернизированных систем высокоточного оружия, свыше 256 средств радиолокации и связи, 68 единиц бронетехники, артиллерии и специальной техники, а также 19 летательных аппаратов. В числе отремонтированного оборудования указаны более 900 единиц бронированной техники и артиллерии, свыше 300 единиц высокоточного оружия, 64 летательных аппарата, 94 средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы, а также шесть кораблей.