Москва, 12 апреля, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о преступлениях в сфере компьютерных технологий, сообщили в Генпрокуратуре.

Christoph Scholz Хакер

В отношении 14 подозреваемых утверждено обвинительное заключение. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации преступного сообщества и участие в нем, и в мошенничестве в сфере компьютерной информации и кражи.

По версии следствия, с июля по ноябрь 2014 года Юрий Лысенко организовал преступное сообщество для совершения хищений денежных средств ряда коммерческих банков, в которое вовлек более 17 соучастников.

Деньги банков похищались путем ввода и модификации компьютерной информации с использованием сети интернет, выполнения операций перевода и снятия денежных средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах.

В результате указанных действий членами преступного сообщества похищено в кредитно-финансовых учреждениях свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, названные лица с марта по июль 2015 года путем установки в различных банкоматах специальных устройств, позволяющих управлять процессом выдачи банкнот, похитили еще более 5,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, количество киберпреступлений в России из года в год увеличивается. В 2015 году их зарегистрировано 44 тысячи, что в 4 раза превышает показатели 2014 года.

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