Новосибирск, 12 апреля, 2017, 16:22 — ИА Регнум.

В региональном отделении ЛДПР по Новосибирской области сменился координатор. Новым главой реготделения стал Александр Щербак. Как сообщили ИА REGNUM в отделении партии, нового координатора координационный совет избрал сегодня, 12 апреля, единогласно.

Ldpr54.ru Новый координатор избран единогласно

Кандидатуру Александра Щербака рекомендовал на пост лидер ЛДПР Владимир Жириновский по решению Высшего Совета партии.

Отметим, что ранее новосибирское отделение ЛДПР возглавлял депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев.