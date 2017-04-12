Ярославская область, 12 апреля, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Дополнительные выборы депутата Ярославской областной думы по одномандатному избирательному округу № 19 могут не состоятся. Так считают ряд депутатов регионального заксобрания. Заявление Виктора Тамарова о сложении депутатских полномочий до сих пор не рассмотрено. Данное заявление депутат подал еще третьего марта, в связи с приговором суда (сразу же он был амнистирован). Полномочия нынешнего состава думы заканчиваются в сентябре 2018 года, и если выборы не будут назначены до 3 сентября 2017 года, то проводится они не будут.

Pixabay.com КОИБ

«Заявление депутата Тамарова о сложении полномочий еще не рассматривалось комитетом по депутатской деятельности, это — длительная процедура, необходим определенный пакет документов, когда все документы будут в думе, вопрос будет рассмотрен на комитете, а потом и на очередном заседании думы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета Ярославской областной думы по депутатской деятельности, этике и регламенту Антон Капралов.

Заместитель председателя комитета Яроблдумы по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Эльхан Мардалиев не исключает, что процедура затягивается намеренно.

«Законных оснований не рассматривать заявление Тамарова у думы нет. И в соответствии с регламентом, дума должна его рассмотреть и удовлетворить. С чем связано промедление в данном вопросе, для меня загадка. Есть версия, что вопрос специально затягивается чтобы не назначать дополнительные выборы депутата в 19 округе. Если заявление Тамарова не будет рассмотрено на заседании думы 25 апреля, то у прокуратуры появятся законные основания для реагирования», — рассказал Эльхан Мардалиев.

В Избирательной комиссии Ярославской области данный вопрос пока не обсуждался, в связи с тем, что нет решения думы о сложении депутатских полномочий Тамарова.

«Как будет решение думы, так и рассмотрим. Чтобы провести довыборы в облдуму, необходимо сначала заложить финансирование, в связи с этим мы достаточно долго не назначали довыборы по 9 избирательному округу областной думы. Сложно сказать, будут ли проведены довыборы, я считаю, что как будет факт решения думы — так и можно будет говорить об организации выборов, пока поднимать этот вопрос преждевременно», — считает председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Одномандатный избирательный округ № 19 — один из самых больших по территории и специфических округов Ярославской областной думы. Он включает в себя территорию Борисоглебского, Переславского и Ростовского муниципальных районов (без городского поселения Ростов и сельского поселения Семибратово). Здесь сильны позиции партии «Справедливая Россия» — главами Ростовского и Борисоглебского районов являются представители данной партии. На выборах депутатов Ярославской областной думы в 2013 году единоросс Виктор Тамаров в данном округе одержал победу на депутатами Ярославской областной думы Владимиром Тихомировым и Александром Дымой, а так же депутатом собрания представителей Борисоглебского района Ольгой Секачевой.

Несмотря на сложения полномочий Виктором Тамаровым, данный округ в нынешнем созыве представляют двое депутатов — Владимир Колобов, избранный по списку «Единой России» и Ольга Секачева, избранная по списку «справедливороссов».