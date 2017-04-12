Чебоксары, 12 апреля, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Великая Отечественная война продолжает давать учёным и историкам новые темы, которые изучаются и обобщаются. Одно из направлений — состояние сельского хозяйства в годы войны. И этот аспект не остался без пристального внимания исследователей, которые в разное время возвращались к данной теме. Для Чувашии, которая была и остаётся аграрной республикой, данный вопрос особенно актуален. Одна из последних работ в этом направлении принадлежит кандидату исторических наук, сотруднику Чувашского государственного института гуманитарных наук Валентине Харитоновой, которая значительную часть своей научно-исследовательской деятельности посвятила изучению сельского хозяйства в поствоенный период. Изучая данный период, она углубилась и период Великой Отечественной войны, обобщив часть материалов. ИА REGNUM публикует фрагмент данной работы.

Всё для фронта!

13 апреля 1942 года СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельских местностей». На работу призывались все трудоспособные, не занятые в промышленности и на транспорте, и часть служащих. Разрешалось мобилизовать учащихся школ, студентов техникумов и вузов, за исключением студентов выпускных курсов.

Все для фронта, все для победы: вклад сельских тружеников Чувашии в победу в Великой Отечественной войне

Сельское хозяйство и крестьянство Чувашии являлись и являются определяющим фактором развития республики. Накануне Великой Отечественной войны сельские жители составляли 87,8% всего населения республики, естественно, что именно село понесло большие людские потери. Около 150 тыс. селян были призваны на защиту Отечества и сражались на фронтах, более 80 тыс. из них не вернулись к родным очагам.

Численность трудоспособных колхозников в 1942 году против 1941 года сократилась на 58%. В сельскохозяйственное производство были вовлечены учащиеся старших классов и учителя, студенты вузов и средних специальных учебных заведений, служащие, многодетные женщины, престарелые колхозники, эвакуированные граждане и единоличники. Для оптимизации потерь трудовых ресурсов в апреле 1942 года были приняты постановления ЦК КПСС и Совета народных Комиссаров СССР «О порядке мобилизации на сельскохозяйственные работы в колхозы и МТС трудоспособного населения городов и сельской местности».

Следующим постановлением «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней» в Чувашии он был установлен в размере 120 трудодней в год. Этим же документом был введен обязательный минимум для подростков от 12 до 16 лет, членов семей колхозников в размере 50 трудодней в год. Данными документами предусматривались строгие административные меры по отношению к колхозникам, не выполнившим установленный минимум трудодней без уважительных причин: привлечение к исправительно-трудовым работам на срок до шести месяцев с удержанием из оплаты трудодней в размере 25% в пользу колхозов или исключение из колхоза с лишением приусадебного участка.

Эти и другие меры способствовали активизации трудовой активности колхозников, росту выработки трудодней и сокращению удельного веса колхозников, не выработавших обязательного минимума. И все же с каждым годом остро ощущался недостаток трудовых ресурсов. К началу 1944 года число трудоспособных мужчин сократилось по сравнению с 1941 годом в три раза. Остро встала проблема с кадрами руководителей общественных хозяйств, специалистами сельского хозяйства. Большинство руководителей, пришедшие к руководству колхозами, бригадами и фермами, имели низкий общеобразовательный уровень, не говоря о специальном профильном образовании. В кадровой политике особое место занимало выдвижение на руководящую работу в колхозах женщин. Они же заменили ушедших на фронт механизаторов. В качестве агрономов и других специалистов привлекали студентов старших курсов, сотрудников и преподавателей сельскохозяйственного института и техникумов.

Уже в начале войны для фронта было мобилизовано 27%, а к 1 апреля 1942 года около 50% рабочих лошадей, около 95% машинно-тракторного парка, резко сократилось выделение горюче-смазочных материалов, при этом все сельскохозяйственные работы необходимо было проводить качественно и в сроки. Повсеместным стал ручной труд, использование коров и быков в качестве тягловой силы. В 1942 году 90% зерновых в республике было убрано конными жнейками, косами и серпами, в отдельных хозяйствах все работы выполнялись вручную. Несмотря на трудности, как в растениеводстве, так и в животноводстве были достигнуты определенные успехи, увеличилось поголовье скота, планы сдачи продуктов сельского хозяйства выполнялись ежегодно. Трудовые усилия колхозников были высоко оценены: 159 передовиков сельского хозяйства были награждены орденами и медалями, свыше ста тысяч тружеников — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», более тысячи — Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Война тяжело отразилась на положении в сельском хозяйстве и развитии сельского сообщества. Объемы поставок сельскохозяйственных продуктов и платежей государству в годы войны взросли, а выдача продуктов на трудодни уменьшилась. В питании сельского населения сократилось потребление хлеба и других продуктов. В годы Великой Отечественной войны приусадебные участки имели тенденцию к расширению. Также приусадебные участки начали засеваться зерновыми, что было нехарактерно для 1930-х гг. В 1945 году 32% приусадебных участков колхозников был отведен под зерновые. Это было вынужденной мерой.

В июне 1944 года НКВД Чувашской АССР представил в обком партии докладную записку о сложном продовольственном положении в республике, в ней указывалось, что в ряде районов колхозники в течение 2−3 лет не получали на трудодни никаких зернопродуктов. Нормированное продовольственное снабжение по карточкам не распространялось на колхозное крестьянство. В годы войны крестьяне Чувашии выжили за счет продукции с приусадебных участков, урожаем с которых еще и помогали колхозам рассчитываться с государством. Однако развитие личного подсобного хозяйства подрывалось высоким сельскохозяйственным налогом. Кроме сельскохозяйственного, крестьяне, как и другие слои населения, достигшие 18-летнего возраст, платили военный налог, налог на холостяков. Тяжелым бременем на всех без исключения лежал госзаем. Колхозники жертвовали всем, делились выданным по трудодням скудным хлебом с эвакуированными и их детьми, направляли в госпитали и на помощь фронту, к концу войны в освобожденные западные регионы.

Таким образом, сельскому населению пришлось взять на себя огромную тяжесть: послать сыновей и дочерей на фронт, на промышленные предприятия, лесозаготовки, строительство оборонительных сооружений и обеспечивать производство сельскохозяйственной продукции.

Валентина Харитонова