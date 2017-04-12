Красногорск, 12 апреля, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Власти Московской области выделили в 2017 году около 4,5 млрд рублей на региональную доплату к пенсии, сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Доплата назначается, если доход пенсионера с учетом различных выплат не превышает величину прожиточного минимума, установленную в регионе в целях осуществления региональной социальной доплаты.

Напомним, в Московской области указанный прожиточный минимум составляет 9 тыс. 161 рубль. В 2016 году региональную социальную доплату получили более 140 тысяч подмосковных пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, более 71,2 тыс. пенсионеров в Московской области получают дополнительную денежную компенсацию в размере 700 рублей в месяц.

Добавим, указанная мера социальной поддержки пожилых является временной и установлена на период с 2016—2018 годов.

Оформить выплату могут одиноко проживающие пожилые люди в возрасте от 70 лет и семьи из пенсионеров, одному из которых исполнилось 70 лет, а доход каждого не превышает 16,8 тыс. рублей (два прожиточных минимума пенсионера).