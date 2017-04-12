Махачкала, 12 апреля, 2017, 16:20 — ИА Регнум.

Доходы руководителя Дагестана за 2016 год стали меньше на 10 тысяч рублей. Это следует из декларации Рамазана Абдулатипова, опубликованной на официальном сайте главы республики. Всего в 2016 году он заработал 3,143 млн рублей.

Kremlin.ru Рамазан Абдулатипов

Согласно документу, в собственности главы Дагестана по-прежнему находится жилой дом общей площадью 324 кв. м, а также земельный участок площадью 900 кв. м. Все это имущество находится в Москве. Транспортных средств у него так и не появилось, сообщает 12 апреля корреспондент ИА REGNUM.

А вот супруга Рамазана Абдулатипова в 2016 году заработала на 166 тысяч рублей больше, чем в 2015 году, и ее общий доход составил 1, 06 млн рублей. Она владеет двумя земельными участками по 2,131 тыс. кв. м каждый, также у нее есть дачный домик площадью 210 кв. м. Все эти объекты тоже находятся в Москве. У супруги главы Дагестана транспортных средств также не имеется.

Рамазана Абдулатипова назначили временно исполняющим обязанности главы Дагестана в конце января 2013 года. 8 сентября того же года парламент республики избрал его руководителем региона.

Читайте также: Глава Дагестана в прошлом году заработал 2,618 млн рублей