Москва, 12 апреля, 2017, 16:04 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Думается, что основные причины, которые толкнули спрос населения России на наличные евро это — стабилизация и небольшой рост реальных доходов, который был отмечен в первом квартале 2017 года и желание заранее приобрести валюту для летнего отпускного сезона, заявил корреспонденту главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Является ли рост спроса населения на валюту неким индикатором? Скорее нет. Обычно население плохо ориентируется в динамике на валютном рынке, о чем говорит вся новейшая история России», — отметил Богданов.

«Динамику рубля всегда определяют сальдо платежного баланса, а оно в России в первом квартале составило плюс 22 млрд долларов и приток инвестиций в российские активы, прежде всего в облигации, где сохраняется высокий спрос со стороны нерезидентов. Поэтому тренд на укрепление рубля сохраняется, даже несмотря на рост международной напряженности», — считает эксперт.

«Сейчас идут переговоры с Тиллерсоном, от них много зависит. Думаю, сейчас в силу субъективности глобального военно-политического процесса, никто не знает, что будет с рублем, можно только гадать», — сказал Богданов.

«Для обывателя главный совет — не пытаться заработать на валютном рынке, не пытаться спекулировать, проиграет в любом случае. Если населению нужно для отпуска, для расходов и других целей покупать валюту, пусть покупает», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, СМИ писали, что жители России спешат воспользоваться укреплением рубля и запасаются валютой в преддверии отпусков. В феврале, по данным Центробанка РФ, население страны купило наличной валюты на $4,7 млрд, при этом особым спросом пользуется евро. Банки даже вынуждены были увеличить ввоз наличной валюты в страну.