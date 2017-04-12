Чебоксары, 12 апреля, 2017, 15:56 — ИА Регнум. В Чувашии «есть план оздоровления» государственного унитарного предприятия «Чувашавтотранс» и «ряд путей решения» погашения зарплатных долгов. Каким «путём мы пойдём, пока ещё не решено». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили премьер Иван Моторин и глава Минтранса Владимир Иванов, комментируя ситуацию на «Чувашавтотрансе», где задолженность по заработной плате превысила 60 млн рублей.

ИА REGNUM На Московском мосту в Чебоксарах. Глава Минтранса Владимир Иванов, глава Минстроя Владимир Михайлов, замглавы «Пелискер» Анатолий Доброжан, премьер Иван Моторин

Премьер-министр Иван Моторин сообщил, «есть план оздоровления», не став озвучивать детали и переведя ответственность на профильного министра. «Есть план оздоровления. Есть министр Владимир Николаевич Иванов, он полностью этим процессом руководит. Я же не вмешиваюсь в работу ведомств, тем более подведомственных организаций», — устало заметил Иван Моторин.

Министр транспорта Владимир Иванов, возглавивший министерство в феврале 2017 года, в свою очередь, подчеркнул, что «проблема по «Чувашавтотрансу» по сути дела в течение 10 лет не решалась».

«Она решалась только методом затыкания финансовых дыр за счёт средств, которые давали из бюджета. Но финансово самостоятельным, финансово успешным предприятие не стало и не вышло на модель безубыточности. Я не говорю, что государство не должно помогать предприятию, но текущая финансово-хозяйственная деятельность любого коммерческого предприятия должна быть безубыточной. Что касается закупки автотранспортных средств, прозрачной компенсации перевозок льготной категории граждан, то это другой вопрос. Моя задача как министра и нового руководства, которое придёт в «Чувашавтотранс» — сделать предприятие современным, прибыльным и соответствующим самым высоким требованиям перевозки пассажиров», — сказал Владимир Иванов.

Комментируя поручения главы Минтруда РФ Максима Топилина о погашении задолженности по зарплате на «Чувашавтотрансе» до 1 июня 2017 года, глава республиканского Минтранса отметил, что есть «ряд путей решения»: «Есть поручение, мы работаем над тем, чтобы его выполнить. Каким путём мы пойдём, пока ещё не решено».

Напомним, в мае 2016 года премьер-министр Иван Моторин предупреждал, что «Чувашавтотранс» «балансирует на грани банкротства». Он пояснил, что ранее «мы несколько лет подряд отсуживали компенсацию у федерального правительства, и эти средства помогали сбалансировать бюджет предприятия», «но сегодня этих механизмов нет». Премьер констатировал, что «за последнее десятилетие предприятие потеряло рынок платного пассажира». Помимо этого, «есть вопросы к дисциплине внутри самого предприятия, когда часть выручки не доходит до предприятия, где-то она растворяется»: «Понятно, когда идёт задержка зарплаты, водитель старается, наверное, эту зарплату получить сам». И подчёркивал, что «если предприятие не решит вопросы за счёт внутренних резервов, то вопрос об увеличении субсидий всё равно рано или поздно встанет».

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Отметим, что 4 апреля 2017 года в Минтрансе состоялся конкурс на замещение вакантной должности генерального директора «Чувашавтотранса», по итогам которого победителем признан Сергей Фомичев. Его предыдущее место работы (в 2002 — 2016 годы) — МУП «Березовонефтепродукт» Ханты — Мансийского автономного округа, где он прошел путь от механика до генерального директора предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многолетняя проблема ГУП «Чувашавтотранса» дошла до точки кипения: водители уже дважды бастовали и выходили на митинги. 29 ноября 2016 года в рейс не вышли десять водителей Урмарского ПАТП, 8 февраля 2017 года бойкот объявили более 280 человек. В обоих случаях забастовки связаны с длительной невыплатой зарплаты, заведено уголовное дело. 6 апреля на сессии Госсовета глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, что долги по зарплате составляют 61 млн рублей.

Ситуация на предприятии доведена до сведения премьера Дмитрия Медведева. Данный вопрос не раз озвучивал глава Минтруда РФ Максим Топилин, который дал два поручения «в адрес Чувашской Республики», а затем на расширенной коллегии министерства отметил, что возникают «совершенно гигантские» долги в государственных унитарных предприятиях.

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