Саратов, 12 апреля, 2017, 15:53 — ИА Регнум. На месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина — недалеко от города Энгельса в Саратовской области — состоялись торжествах по случаю Дня космонавтики. Туда прибыли почетные гости — летчик-космонавт РФ Сергей Авдеев, члены Российской академии космонавтики Сергей Нефедов, Виктор Порохня и Валерий Фаренков, сообщает ИА REGNUM.

Saratov.gov.ru Стела-монумент Юрию Гагарину, Саратовская область

Летчик-космонавт, Герой России Сергей Авдеев передал саратовцам привет от космонавтов. «Место приземления первого космонавта в Саратовской области вошло в историю человечества, так же как 12 апреля открыло новую космическую эпоху. В регионе много молодежи, надеюсь, что кто-нибудь из вас войдет вскоре в отряд космонавтов», — сказал он на митинге.

«Здесь, в Саратовской области, в Энгельсе, сердце самого искреннего, душевного праздника, Дня космонавтики. Низкий поклон покорителям вселенной, всем, кто развивал отечественную космонавтику. Особый привет — молодежи! В ваших руках будущее России и космоса», — поздравил Герой России Сергей Нефедов.

Его коллега Виктор Порохня в своей речи отметил, что с саратовской землёй его связывают 66 лет жизни. «Космонавтика призвана дать развитие экономике страны, улучшить жизнь людей. Саратов много сделал для космонавтики, что позволило достичь передовых рубежей в этой области», — подчеркнул он.

«Нигде в России, да, пожалуй, и в мире, нет такого единения сердец, такого праздничного настроения, как в Саратовской области, — отметил еще один почётный гость Валерий Фаренков. — Благодаря общему порыву, мы верим в нашу космонавтику, в ее развитие. Саратовцам — низкий поклон от всех ветеранов отечественной космонавтики».

Участники митинга почтили минутой молчания память летчика-космонавта Георгия Гречко, ушедшего из жизни 8 апреля. До любимого праздника, Дня космонавтики, он не дожил четыре дня. В рамках мероприятия были возложены цветы к стеле-монументу Юрию Гагарину, барельефам Константина Циолковского и Сергея Королева. Затем состоялась экскурсия по выставке «Страна, покорившая космос», на которой были представлены экспонаты, свидетельствующие об этапах развития космонавтики и жизни космонавтов и многом другом.

Праздник продолжился большой развлекательной программой на Гагаринском поле. Здесь работают выставки инновационных достижений, роботехники, 3d-технологий, открыты детские и спортивные площадки, национальные подворья. Состоялись показательные выступления парашютистов, ожидаются заезды чемпионата России по автокроссу. В мероприятиях, организованных на месте приземления первого космонавта, участвует порядка 15 тысяч человек, отмечают в пресс-службе губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, приземление первого космонавта Юрия Гагарина произошло недалеко от Энгельса. На этом историческом месте был возведён памятный комплекс.12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в космос. «Пилотируемый Юрием Алексеевичем Гагариным космический корабль «Восток», завершая первый в истории полёт человека в космос, приземлился севернее запланированной точки в полях к югу от Энгельса. Полет, в который входили подъем на высоту 327 километров, выполнение одного оборота вокруг Земли и спуск в назначенное место, длился 108 минут», — указано в исторической справке о том дне. За свой подвиг Юрий Гагарин был удостоен звания Героя Советского Союза. Символично, что приземление было совершено именно близ Саратова, где шестью годами ранее Гагарин с отличием закончил индустриальный техникум. Здесь же, на берегах Волги, первый космонавт учился в аэроклубе ДОСААФ и сделал свой первый удачный и самостоятельный полет на самолете «ЯК-18».