Ярославль, 12 апреля, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила проведение аукциона на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в 2017 году и первом полугодии 2018 года. Об этом ИА REGNUM рассказал активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александр Кулаков, инициировавший проведение антимонопольной проверки.

Уборочная техника в Ярославле

«Аукцион был отменен в связи с незаконным укрупнением лота, что ограничивало конкуренцию. Заказ необходимо было разделить на небольшие лоты, чтобы в них смогли участвовать предприятия малого и среднего бизнеса», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Кулаков.

Аукцион стоимостью 506,7 млн рублей должен был состояться 28 апреля. На момент подачи жалобы на него не заявился ни один участник.

«Мы настаиваем на проведении доследственной проверки на предмет покушения на хищение бюджетных средств. Хотелось бы, чтобы правоохранительные органы внимательнее оценивали закупки на стадии подачи заявок, а не после заключения контракта», — отметил активист.

Ранее ФАС по жалобе Кулакова отменила проведение аукциона на ремонт дорог в Ярославле по аналогичной причине. Лот стоимостью 883,2 млн рублей был аннулирован из-за невозможности заявиться на аукцион малых предприятий.

Интересно, что сам Александр Кулаков живет в Москве, и жалобу рассматривало не региональное УФАС, а федеральный орган. Кулаков изучает конкурсную документацию по тендерам в разных регионах страны и в сомнительных случаях пишет жалобы. По словам Александра Кулакова, по его обращениям в стране выявлено нарушений в закупках на сумму свыше четверти триллиона рублей за три года работы. Спорные закупки были аннулированы ФАСом.