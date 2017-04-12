Киев, 12 апреля, 2017, 15:52 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

В состоянии полной боевой готовности находятся все танковые части украинской армии на границе с Донбассом, сообщил украинский президент Петр Порошенко, передает 12 апреля телеканал «112 Украина».

Порошенко заявил, что все танки, а также крупнокалиберная артиллерия отведены с передовых позиций на границе с Донбассом. Отведено все тяжелое вооружение — «в соответствии с Минскими соглашениями».

«Однако все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности», — заявил он.

Порошенко подчеркнул, что вся отведенная техника может быть возвращена. «И при необходимости готовы вернуться в кратчайшие сроки для укрепления наших оборонительных рубежей», — заявил украинский лидер.

Отметим, что свое заявление Порошенко сделал, находясь в районе расположения 17-й танковой бригады в Луганской области.

Напомним, 12 апреля начались переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве. Одной из тем встречи является ситуация на Украине и в Донбассе.

Ранее, 7 апреля, американский посол на Украине Мари Йованович заявила, что Запад откажется от поддержки Киева, если тот выйдет из Минских соглашений.

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Между тем 10 апреля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине зафиксировала присутствие украинской артиллерии неподалеку от столицы ДНР.