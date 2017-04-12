Красногорск, 12 апреля, 2017, 15:35 — ИА Регнум. В 2017 году в Московской области в муниципалитетах организовали около 400 площадок для проведения ярмарок выходного дня. Об этом заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, сообщается на сайте облправительства.

Борис Кустодиев. Ярмарка, 1906 год (фрагмент)

«Все площадки для ярмарок проходят утверждение межведомственной комиссией. В прошлом году мы увидели ряд площадок, которые были небезопасны. Некоторые из них находились в подтопленных местах. Поэтому мы ввели жёсткие стандарты», — сказал министр.

Самое важное, по его мнению, «чтобы ярмарки находились в строго отведённых для этого местах и чтобы там торговали качественными продуктами».

Особое внимание уделяется предприятиям торговли, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

По мнению министра, на ярмарках должны быть размещены доски объявлений, где каждый житель сможет оставить жалобу на некачественный товар.

В 2016 году на территории Московской области было организовано порядка 350 площадок для проведения ярмарок выходного дня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ярмарки выходного дня открылись 7 апреля. В столице заработали 102 площадки. Ярмарки выходного дня открылись во всех округах города и будут работать три дня в неделю — с пятницы по воскресенье.