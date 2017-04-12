Москва, 12 апреля, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Перед началом переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном глава МИД РФ Сергей Лавров сделал замечание американским журналистам, которые устроили «базар». Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Mid.ru Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон

По ее словам, когда Лавров и Тиллерсон вошли в зал, где должна была пройти встреча, американские сотрудники СМИ из пула государственного секретаря принялись «истошно кричать»: «Мистер Лавров, Мистер Лавров».

«Особняк вздрогнул, — пишет Захарова. — Такого «базара» его столетние своды не помнили».

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Лавров поинтересовался у американских журналистов, кто учил их манерам.

После того, как Лавров произнес свою речь и передал слово Тиллерсону, дипломат обратился к американским журналистам со словами «теперь можете кричать, если хотите», отметила Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву проходит на фоне обострения отношений РФ и США после американского ракетного удара по авиабазе «Шайрат» в Сирии, в результате которого погибли люди.

В преддверии перелета в РФ госсекретарь США заявлял о том, что Кремль должен прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада. По словам американского дипломата, после инцидента с химическим оружием в провинции Идлиб (ответственность за который США возлагают на Дамаск) Москва должна присоединиться к Вашингтону, чтобы построить для сирийского народа мирное будущее.

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