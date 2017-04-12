Пекин, 12 апреля, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны КНР опубликовало заявление с опровержением информации о переброске 150 тыс. военнослужащих НОАК на границу с КНДР. Ранее сообщения о передислокации китайских войск распространили несколько южнокорейских СМИ.

U.S. Marine Corps Китайские солдаты

В заявлении китайского оборонного ведомства подчеркивается, что информация о переброске войск является недостоверной. Минобороны КНР призвало всех журналистов проявить профессионализм и «отказаться от спекуляций на тему военного вмешательства КНР», пишет «Чжунго жибао».

В министерстве подчеркнули, что Китай настаивает на мирном урегулировании конфликта на Корейском полуострове и призывает КНДР и Южную Корею к сдержанности.

Накануне в своем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин настаивает на политическом урегулировании конфликтов в Сирии и на Корейском полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 апреля американская ударная группа, возглавляемая тяжелым атомным авианосцем «Карл Винсон», направилась к берегам Южной Кореи. Ударная группа включает также крейсер с управляемыми ракетами и два эсминца.