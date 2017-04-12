Казань, 12 апреля, 2017, 15:25 — ИА Регнум. Решение о признании банкротом ПАО «ИнтехБанк» вынесено арбитражным судом Татарии сегодня, 12 апреля. Таким образом суд удовлетворил заявление Банка России. В кредитной организации на год назначено конкурсное производство.

(сс)GDJ Суд

Уточняется, что 10 апреля 2018 года состоится следующее судебное заседание по этому вопросу.

Согласно предоставленным временной администрацией банка сведениям, объем обязательств «ИнтехБанка» составил 25,747 млрд рублей. Объем выявленных активов составил 10,961 млрд рублей.

Объем обязательств оказался существенно больше величины активов банка.

19 декабря «ИнтехБанк» приостановил работу офисов «по техническим причинам» и перестал обслуживать клиентов. 23 декабря функции временной администрации по управлению банком были возложены на Агентство страхования вкладов. 3 марта Банк России отозвал лицензию «ИнтехБанка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иски с требованием признать банкротами «Татфондбанк» и «ИнтехБанк» поступили в Арбитражный суд Татарии 17 марта 2017 года.

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