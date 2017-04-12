Красногорск, 12 апреля, 2017, 15:19 — ИА Регнум. В Московской области в I квартале 2017 года родились более 21,2 тыс. малышей. При этом умерли около 23,7 тысячи человек. Об этом заявила начальник главного управления ЗАГС Елена Филатова, сообщается на сайте облправительства.

sathyatripodi Двое детей

По ее словам, в целом рождаемость в Подмосковье растет второй год подряд.

«Если говорить о статистике, то она достаточно положительная — впервые за 20 лет появилась тенденция роста рождаемости в регионе», — отметила Филатова.

По ее словам, по статистике в начала года рождаемость падает, увеличивается смертность, однако уже к лету показатели меняются — рождаемость превышает смертность.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2016 году в Подмосковье родились 96 тыс. 808 детей. С начала 2017 года родились около 7 тыс. малышей. Рождаемость в регионе превышает смертность уже второй год подряд.

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Добавим, в Московской области строится шесть перинатальных центров и родильных домов. Работы ведутся в Коломне, Наро-Фоминске и Щелкове. Новые роддома и отделения также откроются в Сергиевом Посаде, Раменском и в Пушкине.