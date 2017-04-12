Санкт-Петербург, 12 апреля, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Нотяга. Оно стало одним из самых громких дел, связанных с представителями власти, в 2016 году. Нотяг обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ в получении взятки в особо крупном размере. Обвиняемый содержится под домашним арестом.

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Как сообщило сегодня, 12 апреля, Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, по версии следствия, Нотяг неоднократно получал взятки на общую сумму не менее 1 млн 200 тыс. рублей от представителя петербургского строительного бизнеса.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в прокуратуру с обвинительным заключением», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как считает следствие, 10 июня 2015 года Вячеслав Нотяг предложил генеральному директору строительной компании «Воин-В» Олегу Глущенко ежеквартально передавать взятку в сумме не менее 300 тыс. рублей за то, чтобы депутат Нотяг не препятствовал строительным работам, проводимым коммерческой структурой на юго-западе Петербурга.

Как утверждает следствие, 21 апреля 2016 года в клубе «Звезда» на улице Лени Голикова депутат Нотяг получил от гендиректора очередную взятку в сумме 600 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, сначала суд постановил отправить Нотяга в следственный изолятор «Кресты», но спустя два месяца парламентарий попал в реанимацию тюремной больницы имени Гааза с ишемическим инсультом. Затем суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Напомним, что еще один депутат Заксобрания Петербурга предыдущего созыва — единоросс Светлана Нестерова— обвиняется в мошенничестве при распределении бюджетных средств, выделенных для общественных организаций социальной направленности. По версии следствия, Нестерова с соучастниками похитили более 4 млн рублей.