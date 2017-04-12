Мадрид, 12 апреля, 2017, 15:20 — ИА Регнум. Три мигранта из Южной Африки погибли, когда их лодка перевернулась в Средиземном море, сообщает Reuters. Береговой охране удалось спасти других 30 человек, находившихся в лодке.

Мигранты

Испанский флот поспешил на помощь тонущим мигрантам, которые потерпели бедствие у острова Альборана, находящегося на полпути между побережьем Испании и ее анклавом Мелилья в Северной Африке.

10-летняя девочка и пожилой человек погибли, возраст третьего человека пока установить не удалось.

«Они все из Южной Сахары, но из какой конкретно страны мы не знаем», — заявил представитель береговой охраны.

Напомним, в период с 1 января по 9 апреля в Испанию из Северной Африки проникли около тысячи мигрантов, 47 человек погибли во время переправы через Гибралтарский пролив.