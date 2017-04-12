Чита, 12 апреля, 2017, 15:14 — ИА Регнум.

Самогоноварение в Забайкальском крае в последнее время возросло в разы, заявил на заседании общественного совета при Региональной службе по тарифам представитель регионального отделения Народного фронта Андрей Харин. «Самогоноварение возросло неизвестно во сколько раз», — сказал он.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Самогон

По словам участников совещания, самогонные аппараты в последнее время стали очень популярным товаром, пишет «Чита.Ру».

Говоря о количестве преступлений, связанных с употреблением алкоголя, руководитель РСТ края Евгения Батуева уточнила, что запретительные меры в части правил торговли алкоголем действовали в первые два года. Тогда, со слов Батуевой, число таких преступлений значительно сократилось. Сейчас же предприниматели адаптировались к новым правилам торговли, подчеркнула глава РСТ.

При этом Региональная служба по тарифам предложила запретить торговлю алкоголем в кафе, расположенных в жилых домах. В подготовленном ведомством законопроекте предлагается запретить реализацию алкоголя в кафе, которые находятся на первых этажах и в подвальных помещениях жилых домов, а также в пристроенных к ним зданиях. Батуева подчеркнула, что данная законодательная инициатива вызвана большим количеством жалоб жильцов таких домов.