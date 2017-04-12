Киев, 12 апреля, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Кабинет министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в отечественной энергетике еще на месяц, до 17 мая 2017 года. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее решение было принято 12 апреля на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская энергетика

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство планирует 26 апреля рассмотреть Стратегию развития украинских шахт, которая должна стать фундаментальным документом правительственного видения дальнейшей работы всей угольной отрасли.

«Очень прошу ускорить работу по формированию такой Стратегии. Сейчас примем решение: 26 апреля на правительстве должны рассмотреть Стратегию. Это должна быть фундаментальная работа и Дорожная карта, что надо сделать в этой сфере, в том числе в этом году», — призвал Гройсман.

По его словам, правительство Украины заложило в бюджет на 2017 год 66 млн долларов на развитие угольной отрасли. «Мы выделили 1,8 млрд грн. Мы должны определиться, как управлять этими ресурсами», — добавил Гройсман.

Он считает, что в Стратегии необходимо прописать условия труда шахтеров, схему расчета себестоимости угля, ситуацию вокруг проблемных шахт. «Хотел бы получить системный документ», — сказал премьер.

Ранее, 24 марта, пресс-служба Минэнергоугля Украины сообщила о планах закрыть в 2017 году семь убыточных государственных шахт, уменьшив их количество с 33 до 26.

При этом Минэнергоугля планирует увеличить добычу угля с 5,8 млн тонн до 8,7 млн. «Этого результата удастся достичь благодаря модернизации, техническому переоснащению шахт и введению новых лав. Для этих целей уже в этом году в бюджете заложено 800 млн гривен (29 млн долл), предусмотрено 1 млрд грн (37 млн долл) кредитных средств под государственные гарантии», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 февраля 2017 года украинское правительство ввело чрезвычайные меры на рынке электроэнергии после того, как украинские радикалы и депутаты от «Самопомощи» заблокировали поставки угля на Украину. Согласно распоряжению, украинским компаниям запрещено экспортировать антрацит, на полную мощность переведены блоки ГЭС и АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Украине из-за нехватки антрацита прекратила работу четвертая станция — Криворожская ТЭС (входит в энергохолдинг ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова). «Из-за блокады поставок угля из Донбасса с февраля Криворожская ТЭС не получает топливо. Станция работала одним блоком максимально долго, чтобы обеспечить теплом 14 тысяч жителей Зеленодольска до окончания отопительного сезона. Криворожская ТЭС сможет восстановить работу после поступления угля», — сказано в сообщении.

На складе Криворожской ТЭС осталось около 30 тыс т угля — обязательный необходимый резервный запас топлива на случай внештатной ситуации в объединенной энергосистеме Украины. В случае необходимости ТЭС сможет в любой момент включиться в работу. Криворожская ТЭС, а также Приднепровская ТЭС компенсируют мощность Днепровского энергоузла во время ремонтов на Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что из-за необходимости экономить уголь в Украине остановили работу Трипольская и Змиевская ТЭС, входящие в государственное ПАО Центрэнерго, и Приднепровская ТЭС, входящая в ДТЭК.