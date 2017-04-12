Москва, 12 апреля, 2017, 15:14 — ИА Регнум. 26 новых причалов планируется создать на Москве-реке, а на набережных — проложить 210 км велосипедных дорожек, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, сообщает 12 апреля портал Стройкомплекса.

Akkit Москва-река

«Концепция развития прилегающих к Москва-реке территорий охватывает почти 11 тысяч гектар и предусматривает их активное включение в структуру города. Основные зоны реорганизации — Тушино, Нижние Мневники, Большой Сити, ЗИЛ, Симоновская набережная, Ривер-парк и другие», — подчеркнула Княжевская.

По словам главы Москомархитектуры, работы по реорганизации территорий по берегам Москвы-реки, будут выполнены в рамках масштабного проекта по развитию главной водной артерии столицы. Проект по включению не используемых сейчас территорий реки рассчитан до 2035 года. В него включено благоустройство 40 км набережных с автомобильным движением и 24 км береговой линии.

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Также планируется вовлечь прилегающую территорию застройки в активное взаимодействие с рекой, для чего муниципальные власти будут вновь открываться набережные для пешеходов, а также развивать систему культурных и общественных пространств, осуществляющих связь реки с городом.

В рамках освоения Москвы-реки особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре. Как отметила Княжевская, «помимо создания новых причалов и велосипедных дорожек, например, планируется построить 12 пешеходных мостов и реконструировать еще минимум два».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году компания «Меганом» выиграла конкурс концепций развития набережной реки. В представленном компанией проекте архитекторы предложили главную артерию города превратить в «распределительный центр» с 37 портами, объединяющими все прибрежные микрорайоны столицы.

По словам руководителя архитектурного бюро «Проект Меганом» Юрия Григоряна, было три важных концепции: рассмотреть не только Москву и Новую Москву, но и пройти чуть дальше. Видеть всю систему рек, малые реки, всю экосистему. Город решили концептуально разделить на две части: центральные прибрежные районы, которые надо «смягчить», применив более «экологичную стратегию», и периферию, где предлагается «открыть» эстетически скрытую от глаз горожан реку.

«Как и название нашей концепции «Future ports» («Порты будущего»), это будут новые общественные пространства, вынесенные на реку, которые стягивают микрорайоны и превращают Москву-реку в такой распределенный центр, «позвоночник», линейный новый центр города. Очень важно, чтобы все эти концепции привели к такому более распределенному, равномерному доступу всех районов к реке», — пояснил Григорян. Всего на берегу реку появятся 37 новых портов: 11 крупных «городского значения» и 26 «районных».

Подробности читайте здесь: Концепция развития набережной Москвы-реки: «Река как позвоночник» и «ЗИЛ как Ереван»