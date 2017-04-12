Москва, 12 апреля, 2017, 17:39 — ИА Регнум.

Несколько УАЗов модели Хантер подвергнут глубокому тюнингу в ателье Devolro в Майами. Произойдет это летом 2017 года. Ранее ИА REGNUM уже писало о том, что Эдуард Орлов — основатель компании, приобрел несколько внедорожников с целью отправки в США.

Скриншот соцсети Facebook пользователя Devolro

Как сообщил Эдуард на своей страницевFacebook, проект получил официальное название DevolroUAZ. Для его реализации зарегистрирована дочерняя компания с одноименным названием.

Из публикации Орлова совершенно ясно, что компания Соллерс принимает участие в этом проекте, по которому разработан совместный план. Итогом станет премьера обновленных внедорожников осенью 2017 года.

Кроме того, каждый желающий может высказать собственное мнение и предложить направления в реализации доработок. В ателье предупреждают, что ждут конструктивных предложений, а не сарказма и издевательств.

Что касается серийного производства внедорожников в Ульяновске, то ИА REGNUM ранее публиковало информацию о качественных изменениях в производстве.