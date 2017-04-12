Бразилиа, 12 апреля, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Экс-президент Бразилии Дилма Русеф 11 апреля заявила в ходе своего выступления в Колумбийском университете в США, что единственный способ «очистить душу» ее стране заключается в президентских выборах в 2018 году, в которых она не собирается участвовать в качестве кандидата, сообщает LaInfo.es.

Roberto Stuckert Filho Дилма Русеф

Русеф подчеркнула, что Бразилия вернется на путь к демократии через выборы, которые исправят ущерб, нанесенный демократической системе отстранением ее от власти в 2016 году в результате «парламентского переворота».

«Судьба бразильцев в их руках», — заявила экс-президент перед аудиторией бразильских студентов и ученых. «В октябре 2018 года у нас произойдет встреча с демократией», — повторила она.

Бразильский политик раскритиковала нынешнее правительство, обвинив его в заговоре, методичной реализации ее отставки, в удушении страны политикой неолиберализма и доведении до «опасного» уровня социального неравенства, которое подрывает демократический путь.

Русеф также обвинила нынешнюю администрацию президента Мишеля Темера в ограничении доступа к образованию, порождении атмосферы нетерпимости и в ущемлении прав работников на безопасный труд.

«Я опасаюсь радикализации. И надеюсь, что выборы пройдут мирно», — сказал Русеф.

Русеф также отметила необходимость в политической реформе, «основанной на этических нормах и связанной с интересами народа, а не парламентариев». Экс-президент Бразилии подчеркнула, что не имеет «политических амбиций» в преддверии выборов в 2018 году.

Напомним, что в качестве повода для начала процедуры отстранения президента Русеф от власти были названы обвинения в преступных действиях при исполнении обязанностей главы государства, включая ошибки в управлении и сокрытие расхищения государственных средств в деле, получившем известность как «дело Petrobras». Обвинение настаивало на том, что президент Русеф прибегала к недобросовестному использованию своих властных полномочий ради извлечения экономической выгоды в ходе своего пребывания с 2003 по 2010 год на посту председателя совета директоров крупнейшей бразильской нефтегазовой Petrobras.